الرئيس السيسي: الأمن والاستقرار الركيزة الرئيسية لأي تغيير مناسب في الدول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة زراعة مليون فدان تتراوح ما بين 30 إلى 35 مليار دولار، مؤكدًا أن تلك الأرقام يدير بها العمل في مصر وواقع يعيشه.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، صباح الخميس، أن «القضية غير متعلقة بوجود موارد طبيعية»، منوهًا إلى أن «أول عقبة تواجه الدول الإفريقية توفير التمويل اللازم لبنية أساسية».

وتساءل: «يا ترى الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية يسمح بهذا الأمر أم لا، المخاطر في دولنا تجعل تكلفة الائتمان عالية أم منخفضة؟»، مشددًا على أن «الأمن والاستقرار الركيزة الرئيسية لأي تغيير مناسب للدول».