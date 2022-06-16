قميص مستشار ألمانيا في رحلة أوكرانيا يثير حالة من الاستقطاب عبر موقع (تويتر)

أثار ارتداء المستشار الألماني أولاف شولتس ملابس غير رسمية خلال رحلة القطار إلى كييف حالة من الاستقطاب على موقع تويتر.

كان شولتس ارتدى قميصا قصير الأكمام داكن اللون خلال رحلة القطار إلى كييف وذلك على خلاف الزعماء المرافقين له في هذه الرحلة وهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس لوهانيس.

وعلى إثر ذلك، انتشر وسم #قميص قصير الأكمام على موقع تويتر لساعات حيث علق مستخدمون حول ما إذا كان هذا الملبس مناسبا لرحلة كييف أم لا، وكتب أحد المستخدمين معلقا:" القميص قصير الأكمام يرتديه سائقو الحافلات"، وفي المقابل علق مستخدم آخر قائلا:" هل بشكل جدي؟ أنتم تتناقشون حول قميص بأكمام قصيرة؟".

يذكر أن شولتس ظهر بملابس رسمية خلال اللقاء الرسمي في كييف كما فعل مرافقوه.

كان شولتس أثار أيضا حالة من الاستقطاب على الإنترنت بسبب ارتدائه ملابس غير رسمية خلال رحلته الجوية في أول زيارة يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث كان يرتدي خلال محادثته مع الصحفيين المرافقين له سراولا من الجينز وقميصا أسود وبلوفر رماديا.