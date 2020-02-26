اليونان تسجل 9288 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 9288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 3 ملايين و517 ألفا و489، والوفيات إلى 30 ألفا و49.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.