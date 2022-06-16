 فيديو.. وزير التعليم: وجهت باحتواء طلبة الثانوية العامة خلال أداء الامتحانات - بوابة الشروق
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فيديو.. وزير التعليم: وجهت باحتواء طلبة الثانوية العامة خلال أداء الامتحانات

طارق شوقي
طارق شوقي
أحمد علاء
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 9:05 ص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ التركيز الشديد حول امتحانات الثانوية العامة (التي تنطلق في 20 يونيو الجاري) يخلق حالة من التوتر تحاول الحكومة تفاديها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن اجتماعا عقد بتقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان ومديري المديريات والإدارات لإعطاء التعليميات النهائية حول كيفية إدارة اللجان واحتواء الطلبة والتعامل بحرفية وإتاحة جو هادئ للطلبة.

وأشار إلى العمل على تفادي وجود أولياء الأمور بجوار أسوار المدارس؛ وذلك لإتاحة جو صحي للطلبة لخوض الامتحانات.

ولفت إلى أنه وجه بمحاربة كل أنواع الغش في الامتحانات بدقة شديدة خلال العملية الامتحانية، كونه يمثل أمرا مؤذيا للطلبة ويؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلبة.


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