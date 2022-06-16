مجلس المرأة العربية يكرم المدير العام للإيسيسكو ويمنحه درع التميز الذهبي

كرم مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومنحه درع التميز الذهبي 2022، تقديرا لجهوده في دعم المرأة وخدمة المجتمع، ونجاح برامج وأنشطة مبادرة عام الإيسيسكو للمرأة 2021.

وسلم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، درع التميز، للمالك، خلال افتتاح الملتقى الإقليمي السادس للمرأة العربية في دبي، بعنوان: "التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية ما بعد كوفيد 19".

وأكد المالك أن رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية تولي أهمية خاصة لدعم الفتيات والنساء في جميع المجالات، باعتبارهن الأساس لبناء المجتمعات المتطورة المزدهرة، مشيرا إلى أبرز البرامج والأنشطة التي تنفذها الإيسيسكو في هذا الشأن.