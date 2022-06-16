قالت الدكتورة جيهان صالح المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء، إن كل بورصات العالم أصيبت بالتدهور جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك أسبابا داخلية يمكن أن تكون قد أدت إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية، ويتم العمل حاليا على مواجهتها.



وتابعت: "البورصة عرض وطلب.. علينا تقوية الطلب وبالتالي تكون سمعة الشركات الخاصة وسوق المال سمعة جيدة، فتسود حالة من الاطمئنان تشجع على الاستثمار في هذا المجال.



وأشارت إلى أن أداء البورصة إذا كان غير جيد فهذا بسبب جانبي العرض والطلب وغياب حالة التوازن بينهما، مشددة على ضرورة العمل على العوامل التي تؤثر على الطلب في البورصة وتلك التي تؤثر على العرض في البورصة.



ونوهت بأن العوامل التي تؤثر في العرض بالبورصة تتمثل "الطروحات"، بمعنى أن يتم طرح شركات في البورصة، ومن ثم يكون هناك معروض يفتح شهية الاستثمار.