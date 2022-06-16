أمين عام أوبك: روسيا مازالت ملتزمة بتعهداتها في إطار أوبك بلس

قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باركيندو القول إن اتفاق أوبك بلس يستهدف وجود علاقات مستدامة على المدى الطويل بين الدول المنتجة للنفط في العالم.



كانت دول أوبك وحلفاؤها في أوبك بلس قد اتفقوا في وقت سابق من الشهر الحالي تسريع وتيرة زيادة الإنتاج خلال يوليو وأغسطس المقبلين، حيث قررت زيادة الإنتاج بنحو 630 ألف برميل يوميا، بعد زيادته بنحو 423 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي.



من ناحيته، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن مستويات إنتاج بلاده من النفط عادت لتصبح قريبة من الأرقام المسجلة لشهر شباط/فبراير.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول إن النمو في الإنتاج في روسيا يمكن أن يستمر في تموز/يوليو.



وقال :"أعتقد أن هناك متطلبات أساسية لنا لمواصلة (زيادة الإنتاج) في يوليو. نرى أن لدينا زيادة كبيرة إلى حد ما، بنحو 600 ألف برميل، تعادل ما يتراوح بين 5 إلى 6% بالمقارنة بشهر مايو. وفي الواقع، نحن قريبون من استعادة مستوى فبراير، الذي كان عند 2ر10 مليون برميل".



ولفت إلى أن أي زيادة أخرى في إنتاج النفط تعتمد على خطط الشركات للإنتاج والتصدير وإمدادات السوق المحلية، والتي تعتمد بدورها على الطلب.