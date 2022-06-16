لبنان: سعد الحريري يحمل حزب الله مسؤولية تسليم مرعي وعنيسي بعد إدانتهما بقتل والده

حمّل سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، اليوم الخميس، "حزب الله" مسؤولية تسليم كل من حسن مرعي وحسين عنيسي بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عليهما بالسجن المؤبد لدورهما في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.



وقال الحريري في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر " اليوم الخميس، "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم". مضيفاً أن " التاريخ لن يرحم".



وقضت المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها لايتسيندام، قرب أمستردام بسجن الرجلين مدى الحياة ، وأدانت المشتبه بهما، عضوي حزب الله اللبناني الشيعي بضلوعهما في الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل إجمالي 22 شخصا آنذاك.



وصدر الحكم غيابيا ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، لأنهما هاربان.



وتم اغتيال الحريري في تفجير انتحاري في فبراير 2005.



ولقي 21 شخصا آخر حتفهم وأصيب 226 شخصا إثر الهجوم، وشبه شهود قوة الانفجار بالزلزال.



وأثار الهجوم غضبا دوليا ورعبا في لبنان. وكان يشتبه في مسؤولية سوريا عن الهجوم.



وتم تبرئة مرعي وعنيسي في المرة الأولى. وألغت المحكمة الخاصة الحكم بعد الطعن عليه. وأعلن القضاة الحكم اليوم الخميس. وتم نقل المحكمة إلى هولندا لأسباب أمنية.



وصدر حكم بالسجن مدى الحياة ضد المواطن اللبناني سليم جميل عياش، في نهاية 2020، باعتباره العقل المدبر للهجوم.



ويعد قضاء الثلاثة للأحكام أمرا بعيد الاحتمال.



ورفض حزب الله الذي ينتمي إليه الجناة الثلاثة تسليمهم.