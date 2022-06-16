إنتاج روسيا من النفط يقترب من مستويات فبراير

صرح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن مستويات إنتاج بلاده من النفط عادت لتصبح قريبة من الأرقام المسجلة لشهر فبراير.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول إن النمو في الإنتاج في روسيا يمكن أن يستمر في يوليو.

وقال: "أعتقد أن هناك متطلبات أساسية لنا لمواصلة (زيادة الإنتاج) في يوليو. نرى أن لدينا زيادة كبيرة إلى حد ما، بنحو 600 ألف برميل، تعادل ما يتراوح بين 5 إلى 6% بالمقارنة بشهر مايو. وفي الواقع، نحن قريبون من استعادة مستوى فبراير، الذي كان عند 2ر10 مليون برميل".

ولفت إلى أن أي زيادة أخرى في إنتاج النفط تعتمد على خطط الشركات للإنتاج والتصدير وإمدادات السوق المحلية، والتي تعتمد بدورها على الطلب.

وكانت وكالة "تاس" الروسية نقلت عنه القول إن روسيا لا تزال تأمل في ارتفاع الطلب العالمي على النفط، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بسبب عمليات الإغلاق المحتملة المرتبطة بكورونا في الصين.

وأضاف: "هناك توقعات مختلفة، ترجح بشكل خاص حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار النفط".

وأعرب عن أمله في أن "يستمر الطلب في التعافي خلال العام الجاري كما هو مخطط له".