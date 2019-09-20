شتاينماير: ألمانيا تعتزم توسيع نطاق العلاقات مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأن بلاده تعتزم توسيع نطاق التعاون مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال شتاينماير، اليوم الخميس، لدى زيارته لإندونيسيا بعد لقائه مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في بوجور بالقرب من العاصمة جاكرتا إن ألمانيا وأوروبا مستعدان "لمواصلة الالتزام وتعزيزه بشكل أقوى.. إننا نتقارب مع الدول التي تشاركنا القيم والمصالح"، ووصف الرئيس الألماني إندونيسيا بأنها "شريك محوري في المنطقة".

وبدأ شتاينماير، صباح اليوم الخميس زيارته لإندونيسيا التي تستمر يومين، ووضع إكليلا من الزهور على مقبرة أبطال كاليباتا التذكارية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

واستقبل الرئيس الإندونيسي نظيره الألماني بمراسم عسكرية في القصر الكائن في مدينة بوجور بالقرب من جاكرتا قبل بدء المباحثات السياسية المشتركة.

وغرس كلا الرئيسيين شجرة صندل في حديقة القصر مترامية الأطراف.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تداعيات الحرب في أوكرانيا بالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وكذلك بالنسبة لمستقبل العولمة.

يذكر أن شتاينماير وصل جاكرتا مساء أمس الأربعاء. وكان في زيارة قبل ذلك لسنغافورة. وقد أشاد الرئيس الألماني هناك بكلا البلدين، سنغافورة وإندونيسيا، بصفتهما "شريكان وثيقان" لألمانيا وأوروبا.

ويرافق الرئيس الألماني في زيارته وفد اقتصادي. ويعتزم شتاينماير أن يشارك هناك في مؤتمر اقتصادي. وفي ختام الزيارة يعتزم شتاينماير زيارة مجمع معبد بوروبودور الشهير، وهو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، غدا الجمعة.

يذكر أن أخر رئيس اتحادي زار إندونيسيا كان الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف في ديسمبر عام 2011.