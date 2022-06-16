محمد العرابي: منتدى شرق المتوسط يعزز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، غطت مجموعة كبيرة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدا أن منتدى شرق المتوسط يعزز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف العرابي، في اتصال هاتفي لبرنامج «من مصر» على فضائية «cbc» مساء الأربعاء، أن من أهم الملفات التي تمت مناقشتها بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ظاهرة التغييرات المناخية، تداعيات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وتابع أن مصر تسعى الآن إلى أن تكون محورا للطاقة والأمن الغذائي من خلال استراتيجية استباقية، من قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ضاربا مثال على ذلك؛ بالربط الكهربائي مع اليونان.

يأتي ذلك على خلفية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، بقصر الاتحادية مساء الأربعاء، لبحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.