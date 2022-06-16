مستشار دراجي: المستثمرون يبالغون في التشاؤم بشأن ديون إيطاليا

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قال فرانشيسكو جيافازي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن المستثمرين يبالغون في تشاؤمهم بشأن أسس الاقتصاد الإيطالي.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قال جيافازي إن ما يشغل بال المستثمرين فعليا ليس مستوى الدين بل الاتجاه فيما يتعلق بنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الدين الحكومي لإيطاليا أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 127% قبل عقد.

وقال جبافازي: "الفارق الكبير بين اليوم وقبل عشر سنوات هو أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي حينذاك كانت ترتفع والاقتصاد يتراجع.. وهذه المرة، الاقتصاد يرتفع والنسبة تتراجع كما تسقط الصخرة".

وأكد جيافازي توقعات الحكومة بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 3% هذا العام.