رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: نحرص على نشر قيم السلام والتبادل الثقافي بين مصر وألمانيا

أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ‏أن العالم الآن يحتاج إلى تعاون مشترك في مجال التعليم، والتعليم العالي بما يسهم في نشر قيم التفاهم والسلام العالمي، مشيرا إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تحرص دائما على أن تجمع بين التعليم والبحث العلمي في آن واحد بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل داخل مصر وخارجها.

‏جاء ذلك في كلمة للدكتور أشرف منصور خلال الاحتفال الذي أقامته الهيئة الحكومية الألمانية المسؤولة عن تقديم منح التميز العالمي للتعاون الدولي (DAAD) ‏بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والخارجية الألمانيتين بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة.

‏ وأضاف منصور أن الجامعة الألمانية جهة علمية محايدة وبعيدة كل البعد عن التيارات السياسية وتحرص على نشر قيم السلام والتبادل الثقافي وتساهم في الجهود المبذولة نحو تطوير مسيرة الاقتصاد والصناعة من خلال المبادرات التي تقدمها في هذا المجال.

‏ ولفت إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تعد أول جامعه ألمانية تقام خارج الحدود وتعد الآن أحد رموز التعاون الوطيد بين مصر وألمانيا في المجالات التعليمية والثقافة والفنية.

‏ ومن جانبها أكدت الدكتورة رأين أرتست ممثلة وزارة التعليم العالي الألمانية حرص بلادها على نشر جسور التعاون العلمي بين الجامعات الألمانية والعديد من دول العالم بهدف تأسيس قاعدة قوية تساهم في أن يعرف الطلاب ثقافة مزدوجة لوطنهم الأم وألمانيا في أن واحد.

‏ وأشارت ‏إلى أنه من بين المجالات البحثية التي يمكن التعاون فيها هي مجالات التغيرات المناخية والطاقة، عبر جامعات ثنائية القومية.

‏ ومن جانبه، أكد السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا أن الاحتفال بمرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة يعكس مدى عمق علاقات التعاون المصري الألماني في المجال الأكاديمي .. مشيرا إلى أن الجامعة الألمانية تعد نموذجا للتعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية.

وقال جلال إن هناك اهتماما مصريا كبيرا بتعليم اللغة الألمانية في ضوء وجود 36 قسما لتدريس اللغة الألمانية في مختلف الجامعات المصرية بما يعكس الحرص على توطيد التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

‏ ومن جانبه، أعرب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن سعادته لتواكب هذا الاحتفال بمرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة مع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا.

‏ وأشاد درويش بالدور الذي تقوم به الجامعة الألمانية بالقاهرة عبر مسيرتها في دعم أواصر التعاون المشترك مع ألمانيا في العديد من المجالات خاصة في المجالات العلمية والثقافية والفنية وغيرها ، مؤكدا أنها تمثل نموذجا للعلاقات البينية في المجال العلمي على نحو يحتذى به.

‏ وأهدى الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، في ختام الاحتفال بهذه المناسبة، هدية تذكارية إلى الهيئة الحكومية الألمانية المسؤولة عن تقديم منح التميز العالمي للتعاون الدولي (DAAD) .

وشهد الاحتفال عدد من ممثلي الجامعات الألمانية ووزارتي التعليم العالي والخارجية الألمانيتين وعدد من رؤساء تحرير المؤسسات القومية والخاصة ووكالة أنباء الشرق الأوسط والدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والبرلمانية والإعلامية وبعض الشخصيات العامة.