الرئيس السيسي: الاستقرار لو غاب أوعوا تطلبوا من الدولة أن تتقدم أبدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القطاع الخاص والأجنبي لن يستثمر في الدولة لو لم تتمتع بالاستقرار والأمن، موضحًا أن تلك القطاعات تستثمر في بلد تطمئن لها.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، صباح الخميس، أن «تحقيق الأمن والاستقرار حلم الشعوب وآمالها»، متسائلًا عن مدى قدرة الدول الإفريقية على تحقيق تلك الأمور.

وتابع: «الاستقرار والأمن لو غابا عن دولة، أوعوا تطلبوا من تلك الدولة أن تتقدم أبدًا، لو هناك استقرار في أمل، مفيش استقرار لا أمل، محدش في القطاع الخاص من مواطني البلد، هيعمل مشروع لو البلد مش متطمن لها، هيروح بلد تانية.. دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها».