 النرويج تسجل 477 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النرويج تسجل 477 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

أوسلو - د ب أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:05 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:05 ص

سجلت النرويج 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و40 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و438 ألفا و244 حالة، بينما تستقر الوفيات عند 3250 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 11 مليونا و339 ألفا و913 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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