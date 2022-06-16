انتخاب المغرب بلجنة حدود الجرف القاري

اُنتخبت المملكة المغربية عضوا في لجنة حدود الجرف القاري للدورة القادمة (2023-2028) وذلك خلال الانتخابات التي جرت خلال الاجتماع الـ32 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمنعقد حاليًا بنيويورك.

وحصل مرشح المغرب البروفيسور ميلود لوكيلي، على 117 صوتا.

ولوكيلي أستاذ في القانون الدولي وخبير بارز في الدراسات البحرية، وله خبرة طويلة في مجال العملية المتعددة الأطراف المتعلقة بقانون البحار.

وتعد لجنة حدود الجرف القاري إحدى الهيئات الثلاث التي أنشأتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى جانب المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) والهيئة الدولية لقاع البحار (AIFM).

وتتكلف اللجنة، التي تتألف من 21 عضوا ينتخبون على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بإصدار توصيات بشأن ملفات ترسيم حدود الجرف القاري التي تقدمها الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية.

ووقعت المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 2007. وتشكل هذه الوثيقة أساس النظام البحري الدولي.