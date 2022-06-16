علي الحجار يدعم محمد الحلو: بندعيلك أنا وكل الناس اللي بتحبك

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دعم الفنان علي الحجار، صديقه الفنان محمد الحلو، بعد تعرض الأخير لأزمة صحية مفاجأة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قرر الأطباء خضوعه لعملية جراحية.

ونشر الحجار، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة تجمعه بمحمد الحلو، معلقا: "مطرب المطربين الصديق الحبيب محمد الحلو، بندعيلك أنا وكل الناس اللى بتحبك بالشفاء العاجل بإذن الله، ومنتظرين منك أحلى غنا زي ماعوّدتنا دايما".

وكان نجل محمد الحلو قد أعلن عن تعرض والده لأزمة صحية مفاجأة، ووفقا لحالته الصحية قرر الأطباء حاجته لعملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات بسبب إصابته بانسداد في شرايين الساقين".