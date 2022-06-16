أستاذ تخدير عن الخطف بشكة دبوس: العلم لم يتوصل لذلك

علق أيمن ثروت أستاذ التخدير بجامعة عين شمس، على الأخبار المنتشرة حول تخدير الفتيات من خلال شكهم بدبوس وذلك لخطفهم، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالفًا للقواعد الطبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل توصل له العلم بأن يتم شك أحد بدبوس تحت الجلد ويتم تخديره ويغمى عليه في ثوان.

وأكد أن أقل جرعة تخدير 10 ملي والتي تعطى في الوريد وأنه رغم تخصصه إلا أنه يأخذ دقيقة أو دقيقتين حتى يحصل على الوريد لأنه زاد من الممكن أن يفقد المريض حياته أو إذا قلت الجرعة لا يؤثر فيه.

وتابع، أن الموضوع يحتاج ضبط يد المريض ويحتاج إضاءة ولا بد من مراقبة أشياء أخرى مثل التنفس أو أعراض أخرى، وأن المريض يفقد الوعي خلال 30 ثانية، أما إذا تم في الوريد فيأخذ من 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى يؤثر فيه، مؤكدًا أن ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا بحث عن التريند.