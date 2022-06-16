تايلاند تسجل 2153 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 17 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و2153 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2512 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و492 ألفا و913 حالة إصابة، من بينها مليونان و269 ألفا و478 حالة هذا العام مع تعافي 4 ملايين و441 ألفا و305 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات 30 ألفا و403 حالات منذ بدء الجائحة، من بينها ثمانية آلاف و705 حتى الآن هذا العام.