الكويت تسلم مصر آثارا فرعونية بعد إحباط تهريبها عام 2019

سلمت الكويت، اليوم الخميس، خمسة آثار فرعونية إلى جمهورية مصر العربية بعد أن تم ضبطها من قبل الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت في عام 2019.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، عن مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور سلطان الدرويش قوله إن هذه الآثار التي :" لا تقدر بثمن" تم ضبطها في مطار الكويت بعد تهريبها من مدينة الأقصر في مصر إلى دولة الكويت.



وأوضح المسؤول الكويتي أنه بعد التدقيق من قبل خبراء آثار من جامعة الكويت وبولندا ومصر تبين أن منها ثلاث قطع أصلية تعود إلى 1400 عام قبل التاريخ الميلادي وقطعتين "مشكوك في أصليتها".



من جانبه، قال السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت إن إعادة هذه الآثار يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لإعادة الآثار الفرعونية التي سرقت وهربت من مصر التي تحتضن نحو ثلث كمية الآثار الإنسانية حول العالم.



يشار إلى أن القطع الأثرية المضبوطة هي أربعة تماثيل لموك الحضارة الفرعوينة منها تمثال للملك (أمنحوتب الثالث) وآخر لـ(أمون رع) وتمثال لسيدة فرعونية بالشعر والأزياء الفرعونية التقليدية وتمثال للاله الفرعوني (حورس) الذي صورته الحضارة المصرية برأس صقر إضافة إلى جدارية صخرية منقوشة.