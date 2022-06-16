لبنان: وصلنا إلى مرحلة حساسة في موضوع ​ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب: "وصلنا إلى مرحلة حساسة في موضوع ​ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، مؤكدا أن "لا مصلحة لنا في خيار الحرب".

وقال بو صعب في تصريح تلفزيوني: "أنا غير مكلف بالترسيم ولست من يفاوض على الخطوط وعملي دبلوماسي فقط، ونحن شجعنا المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة الدولية ​آموس هوكشتاين​، على القدوم إلى ​لبنان​ لأن ثمة قرارا على الجانب اللبناني اتخاذه في ملف الترسيم"، بحسب صحيفة "النشرة" اللبنانية.

ورأى بو صعب: "أننا وصلنا إلى مرحلة حساسة في موضوع ​ترسيم الحدود​، وكان هناك تقدم في النقاش وهوكشتاين زار ​بيروت​ واستمع الى الجانب اللبناني، وقال إنه سيذهب إلى الجانب الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام".

وأوضح أن "ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، والأخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقا لكن الموضوع اختلف اليوم، وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان"، مؤكدا أن "هناك أملا بالوصول إلى نتيجة، وخيار الحرب لا مصلحة لنا فيه وكذلك ​العدو الإسرائيلي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.