كيف وقع اتحاد الكرة في المحظور وناقض نفسه بشأن أزمة مدرب المنتخب؟

أثار حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، العديد من التساؤلات بعدما تم الاستقرار على تعيين مدير فني أجنبي بعد رحيل إيهاب جلال، مدرب منتخبنا الوطني.

وكان اتحاد الكرة قد اعلن مساء اليوم الخميس، توجيه الشكر لإيهاب جلال، مدرب منتخبنا الوطني، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، حيث حقق الفراعنة الفوز على غينيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما تلقى هزيمة من إثيوبيا بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية.

وقال حازم إمام في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022: «وأوضح حازم إمام: "الاتجاه المقبل هو التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة».

وأضاف: «عُرض علينا سير ذاتية كبيرة، منتخب مصر كبير للغاية، كما سنتعاقد كذلك مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي».

في حين أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، قد أكد منذ أيام وتحديدا يوم 11 يونيو 2022، أن اتحاد الكرة خالي من الدولارات وهو ما فرض التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة صدى البلد: «استدعيت مسؤول الماليات من أجل الاستفسار عن عدد الدولارات ولكن أجاب "معنديش" ولذلك قررنا التعاقد مع مدرب مصري "معناش ندفع للأجنبي"».

ليستمر مسلسل التساؤلات في الشارع الرياضي المصري، عن فارق الأيام القليلة الذي قرر من خلاله اتحاد الكرة التعاقد مع مدرب أجنبي في حين أن هناك أزمة في الدولار؟.