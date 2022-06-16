الخماسي الحديث يتأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائي سلسلة كأس العالم

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استطاع المنتخب المصري للخماسي الحديث التأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائي سلسلة كأس العالم للعبة والتي سوف تقام بالعاصمة التركية أنقر خلال الفترة من 20 إلي 27 يونيو الجاري.

وتضم بسلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث 4 بطولات (مصر - المجر - بلغاريا - تركيا ) يتأهل منهم اللاعبين أصحاب المراكز ال 36 الأولى في الترتيب النهائي لسلسلة البطولات.

واستطاع المنتخب المصري التأهل للنهائي بستة لاعبين بواقع ثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات.

واللاعبات هن: " سلمي أيمن وأميرة قنديل وملك خالد".

اما قائمة الرجال فتضم: "محمد الجندي وأحمد أشرف ومهند طارق".

هذا إلى جانب تأهل المنتخب بفريق مختلط وذلك بعد الحصول على ميداليتين ذهبية وأخرى برونزية.

يذكر ان المنتخب الوطني حالياً في معسكر تدريبي خارجي بأنقره استعداداً لانطلاق منافسات البطولة.

ويقود الفريق فنيا في البطولة كلا من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني للشباب، وسامح مجدي المدير الفني للسلاح ومحمد غيث و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح ، وهشام سليمان وأحمد سعد مدربو العدو ، وابراهيم سكر مدرب الرماية وياسر عصر المدير الفني للفروسية ، ويترأس البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمود سالم إداري .