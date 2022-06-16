قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مصر تقترب من 103.5 ملايين نسمة، مقارنة بتعداد 2017 نجد أن هناك زيادة بواقع 8.7 ملايين نسمة خلال 5 سنوات.

وأضاف عبدالعزيز، في اتصال هاتفي لبرنامج «من مصر» على فضائية «cbc» مساء الأربعاء، أنه في حال الاستمرار على معد الزيادة السكانية بهذا المنوال، سنصل إلى 112 مليون نسمة ف 2027.

وأكد أن الخطر من الزيادة السكانية ليس حجمها بل في التركيبة العمرية لهذه الزيادة، وبالتالي نسبة السكان في الفئة العمرية الأقل من 15 سنة حوالي 34.2 % بواقع 35.5 مليونا من سكان مصر أقل من 15 سنة، وبالتالي يشكل عبئا على الدولة في توفير احتياجاتهم من التعليم والصحة.

وأشار إلى أن نسبة الشباب من الفئة العمرية 17 إلى 64 سنة يمثلون نحو 62% من تعداد السكان في 2027، وكبار السن أقل من 4%.