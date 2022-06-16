تعرف على أرباح روسيا من صادرات النفط وكبار مشتري الذهب الأسود الروسي

كشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية، أن روسيا جنت نحو 20 مليار دولار كعائدات من صادرات النفط في شهر مايو الماضي، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بما في ذلك النفط.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن تقرير الوكالة الدولية، وأشارت الوكالة إلى أن عائدات تصدير النفط الروسي صعدت إلى نحو 20 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة 11% عن الشهر السابق (مارس 2022)، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وجاء ارتفاع عائدات صادرات النفط على الرغم من انخفاض أحجام الشحن، حيث استفادت روسيا من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأرفقت وكالة "بلومبرج" تقريرها برسم بياني يظهر أكبر مشتري النفط الروسي، ووفقا له ما تزال أوروبا أحد أبرز أسواق النفط الروسي على الرغم من العقوبات ومساعي التخلي عن الخام الروسي.