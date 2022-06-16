السباح الألماني ويلبروك يشيد بالثبات الإنفعالي للأوكراني رومانتشوك

أشاد البطل الأولمبي الألماني فلوريان ويلبروك بالقوة الذهنية لمنافسه الأوكراني ميخايلو رومانتشوك، على هامش استعداده للمشاركة في بطولة العالم للسباحة في بودابست والتي تنطلق هذا الأسبوع.

وأكد ويلبروك أن الحرب الدائرة في أوكرانيا لا تؤثر بشكل ملحوظ على النشاط اليومي لرومانتشوك.

وأوضح ويلبروك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس "الأمر متباين وسببه ما يقال في نشرات الأخبار حاليا، أنا معجب بقوته العقلية ، ومدى نجاحه في 95% من الوقت في متابعة تدريبه باستمرار".

وفي أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، عرض ويلبروك على رومانتشوك، المتخصص في سباحة المسافات الطويلة، مشاركته التدريب في ألمانيا، وبالفعل انضم له السباح الأوكراني خلال التدريبات التي تستضيفها ماجدبرج.

وأكد ويلبروك "لقد تواجد (رومانتشوك) في أوكرانيا في بداية الحرب وبعد التحدث مع المدرب، عرضت عليه ألانضمام لنا في التدريبات".

وتابع "لقد اتخذ قراره الأخير بعد تفجير المقر الأخير لتدريباته (حمام سباحة بطول 50 مترا) خلال عملية قصف".

وأشار السباح الألماني "ما مر به وما تبلغه به عائلته وأصدقائه، كلها أمور لم نسبق أن عشناها، الحمد لله".

وختم ويلبروك بالقول "لذا أنا لا أعرف كيف يمكن أن تساعد شخصا عاطفيا على هذا المستوى".