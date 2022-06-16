إسرائيل تسجل سادس إصابة بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل سادس إصابة بفيروس جدري القردة لرجل يبلغ من العمر 46 عاما، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وذكر بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن شخصا وصل إلى مستشفى «إيخليوف» في تل أبيب بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج، وتم إجراء فحوصات له في المعهد البيولوجي، لتثبت إصابته بجدري القردة.

وتعد تلك الإصابة هي السادسة التي تعلن إسرائيل رصدها خلال الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو الماضي، والثانية في 28 من ذات الشهر.

ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي المتقرح، وعادوا من الخارج أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بجدري القردة، بالتوجه لتلقي العناية الطبية فورا.

وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة بشكل حمى وطفح الجلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية.

وحسب معلومات منظمة الصحة العالمية فإن 39 بلدا سجلت أكثر من 1600 إصابة مؤكدة بجدري القردة وحوالي 1500 إصابة ممكنة حتى الآن.