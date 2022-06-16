بازوكا ينتقد الإسماعيلي بسبب الصفقات ورحيل لاعبيه

انتقد سيد عبدالرازق بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق، الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال موسم الانتقالات الشتويه الجاري.
وقال بازوكا في تصريحات تليفزيونية: «وضع النادي سيئ للغاية الفترة الحالية والجميع غاضب من الأداء».
وعن الصفقات الجديدة قال: «مجلس الإدارة قال إنهم سوف يتعاقدوا مع لعيبة سوبر قادرين على خدمة النادي وهذا لم يحدث حتى الآن».
وتابع: «أطالب مسؤولي النادي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين محليين قادرين على خدمة النادي ولازم نضحى بالفلوس ونتعاقد مع لاعبين سوبر مش لاعب قادم من أجل التجربة».
وواصل: «الإسماعيلي أخطأ عندما فرط في بعض لاعبيه في موسم الانتقالات الشتوية الجاري دون أن يتعاقد مع لاعبين جدد يجيدون اللعب في الدوري المصري الممتاز».