بازوكا ينتقد الإسماعيلي بسبب الصفقات ورحيل لاعبيه

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انتقد سيد عبدالرازق بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق، الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال موسم الانتقالات الشتويه الجاري.

وقال بازوكا في تصريحات تليفزيونية: «وضع النادي سيئ للغاية الفترة الحالية والجميع غاضب من الأداء».

وعن الصفقات الجديدة قال: «مجلس الإدارة قال إنهم سوف يتعاقدوا مع لعيبة سوبر قادرين على خدمة النادي وهذا لم يحدث حتى الآن».

وتابع: «أطالب مسؤولي النادي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين محليين قادرين على خدمة النادي ولازم نضحى بالفلوس ونتعاقد مع لاعبين سوبر مش لاعب قادم من أجل التجربة».

وواصل: «الإسماعيلي أخطأ عندما فرط في بعض لاعبيه في موسم الانتقالات الشتوية الجاري دون أن يتعاقد مع لاعبين جدد يجيدون اللعب في الدوري المصري الممتاز».