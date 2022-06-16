رئيس مجلس النواب: نفتخر بالنتائج البناءة للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

أعرب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، عن ترحيبه بالزوار في مدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد جبالي ـ خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، اليوم الخميس، ـ عن اعتزازه وفخره بما تضمنته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب على مدار اليومين الماضيين حول القضية التي وصفها بـ"الأخطر" عالميا الخاصة بتغير المناخ التي تهدد مقدرات العالم بأسره.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية الحوار بين شباب العالم لمناقشة التحديات النوعية والاستثنائية التي تواجه العالم بأسره والتي تؤكد على ضرورة إيجاد منصات حوارية وتفاعلية بين الشباب تتيح لهم التفاعل الإيجابي مع قضايا العالم.

وأكد جبالي حرص الدولة المصرية على تمكين الشباب والاستفادة من خبراتهم لحل كافة الأزمات التي يمر بها العالم من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال جبالي: إن "هذه الحالة الحوارية البناءة التي شهدتها أعمال النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب هي بحق مصدر إلهامًا لنا جميعًا ومخزون من الأفكار المستحدثة لمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ".. مشيرًا إلى ضرورة وضع مخرجات هذا المؤتمر أمام المجتمع الدولي في ذلك الظرف العالمي الاستثنائي.

وأضاف أن العالم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تلك الأفكار الشبابية النوعية خاصة من شباب البرلمانيين الذي يساهم وجودهم في دوائر صنع القرار التشريعي، في جعلهم أكثر قدرة على إنفاذ أفكارهم ورؤاهم تجاه قضايا مجتمعاتهم وقضايا عالمهم المعاصر.

ودعا جبالي جميع البرلمانيين حول العالم إلى التمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم للحفاظ على مقدرات دولهم، مؤكدًا أن الشباب يمثل النور لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.. مشددًا على ضرورة الحفاظ على الحوار فيما بينهم .. متمنيا أن تنعم جميع المجتمعات بالسلام والأمن والرخاء.