التحدث في الهاتف وتناول الكحول يضعان ملاحا بريطانيا وراء القضبان في حادث تصادم سفينتين

قضت محكمة دنماركية اليوم الخميس بالسجن سنة ونصف السنة لملاح (30 عاما)؛ إثر تصادم مميت لسفينتن.



وذكرت وكالة أنباء "ريتزاو" أن محكمة مدينة كوبنهاجن خلصت إلى أن الرجل البريطاني مذنب في جريمة القتل الخطأ في ظل ظروف متفاقمة والقيادة خلال وجود 15ر1 ملليلترا من الكحول على الأقل في دمه.



وكان الملاح البريطاني يقود سفينة "سكوت كارير" البريطانية عندما اصطدمت بالسفينة الدنماركية "كارين هوي" بين يستاد جنوبي السويد وجزيرة برونهولم ببحر البلطيق الدنماركي في ديسمبر 2021.



وانقلبت سفينة الشحن الدنماركية الأقل حجما ولقي فردا طاقمها حتفهما إثر الاصطدام. وعثر الغواصون على جثمان أحدهما على متن سفينة "كارين هوي" ولم يتم العثور على الثاني مطلقا.



وأقر البريطاني بجرمه في جميع الاتهامات. واعترف باكيا بأنه كان يقود السفينة تحت تأثير الكحول وأثناء إجراء مكالمة هاتفية وقت الحادث.