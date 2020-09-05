استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 51 ألفا و954 إصابة جديدة إلى جانب 49 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29 مليونا و975 ألفا و772 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 148 ألفا و947 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 آلاف و885 إصابة و48 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17 مليونا و736 ألفا و696 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و553 حالة وفاة.

وسجلت تشيلي 10 آلاف و648 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، لترتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى 3 ملايين و844 ألفا و668 حالة فيما وصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 58 ألفا و135 حالة وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 179 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و234 ألفا و221 إصابة مؤكدة، كما سجلت 4 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 141 ألفا و357 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 273 إصابة جديدة وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 96 ألفا و 763 إصابة مؤكدة، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة لتستقر حصيلة الوفيات عند 728 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 694 ألفا و121 إصابة، والوفيات إلى 60 ألفا و 461 حالة.

وسجلت زامبيا 161 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و654 مصابا لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3990 حالة.

وسجلت السنغال 11 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86 ألفا و186 مصابا، وتسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1968 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 471 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و29 ألفا و415 إصابة مؤكدة، إلا أنها لم تسجل أي حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و645 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 866 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 10 ملايين و734 ألفا و151 إصابة، إلا أنها لم تسجل أي حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 43 ألفا و83 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 19 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 979 ألفا و297 إصابة، إلا أنها لم تسجل أي حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 11 ألفا و952 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 1242 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 6 ملايين و63 ألفا و251 إصابة، كما سجلت 8 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 156 ألفا و670 حالة وفاة.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 1636 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و923 ألفا و122 إصابة، كما سجلت 23 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 46 ألفا و594 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 547 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و140 ألفا و625 إصابة، وتم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و22 حالة.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1056 إصابة جديدة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و994 ألفا و668 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و419 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 232 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و954 ألفا و637 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا و131 حالة.

وفي البوسنة والهرسك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 30 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 378 ألفا و168 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 15 ألفا و793 حالة.

وفي أفغانستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 58 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 181 ألفا و178 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 7 آلاف و710 حالات.

وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و 418 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و114 ألفا و233 إصابة، وإجمالي عدد حالات الوفاة عند 22 ألفا و337 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1127 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و221 ألفا و 808 إصابات، وإجمالي عدد حالات الوفاة عند 9 آلاف و392 حالة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و288 إصابة و15 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و517 ألف و898 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و49 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 196 ألفا و643 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 239 ألفا و292 حالات إصابة.

وفي قبرص، أعلنت تسجيل 2207 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة 491 ألفا و777 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1068 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 158 ألفا و534 حالة إصابة و292 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الاسبوع الماضي.

وفي ايرلندا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2742 إصابة جديدة وصفر وفيات، لترتفع بذلك إجمالي الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى مليون و578 ألفا و284 حالة وفاة فيما ظل تراكمي الوفيات ثابت عند الـ7 آلاف و409 حالات.