حازم إمام: نعتذر للجماهير على الأخطاء ونريد إصلاح الكرة المصرية

اعترف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالأخطاء بعد إعلان إقالة إيهاب جلال، مدير منتخب مصر، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وقال حازم إمام في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «أخطائنا ونعتذر للجماهير وإذا لم يحدث ذلك كأننا لا نعيش معكم، وقلنا للوزير إننا سنريد إصلاح الأمور والبدء من البنية التحتية».

وأضاف: «فكرة أن نهد مع أول خسارة، لدينا السلبيات لكن هناك إيجابيات، أنا ضد التعميم بشكل كامل ولا يجب أن نقول أن المنظومة بأكملها فاسدة، بالتأكيد لدينا شيء إيجابي».

وأكمل: «قلت أنا وبركات أن عمل فينجادا جيد لكن لم يتم الصبر عليه، لديه برامج لمنتخبات الشباب وأرسلنا عمله، ونريد عدم تكرار الأخطاء».

وأتم حازم إمام: «أي كادر أجنبي سيتواجد معه مصريين من أجل التعلم منه ونريد تطوير الكرة المصرية رياضيا».