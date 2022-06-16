 حازم إمام: نعتذر للجماهير على الأخطاء ونريد إصلاح الكرة المصرية - بوابة الشروق
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حازم إمام: نعتذر للجماهير على الأخطاء ونريد إصلاح الكرة المصرية

محمد جلال
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 6:19 م

اعترف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالأخطاء بعد إعلان إقالة إيهاب جلال، مدير منتخب مصر، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وقال حازم إمام في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «أخطائنا ونعتذر للجماهير وإذا لم يحدث ذلك كأننا لا نعيش معكم، وقلنا للوزير إننا سنريد إصلاح الأمور والبدء من البنية التحتية».

وأضاف: «فكرة أن نهد مع أول خسارة، لدينا السلبيات لكن هناك إيجابيات، أنا ضد التعميم بشكل كامل ولا يجب أن نقول أن المنظومة بأكملها فاسدة، بالتأكيد لدينا شيء إيجابي».

وأكمل: «قلت أنا وبركات أن عمل فينجادا جيد لكن لم يتم الصبر عليه، لديه برامج لمنتخبات الشباب وأرسلنا عمله، ونريد عدم تكرار الأخطاء».

وأتم حازم إمام: «أي كادر أجنبي سيتواجد معه مصريين من أجل التعلم منه ونريد تطوير الكرة المصرية رياضيا».


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