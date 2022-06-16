 أحمد شاهين رئيسًا لمصر للطيران للخدمات الأرضية.. وجاسر حسين للشحن الجوي - بوابة الشروق
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أحمد شاهين رئيسًا لمصر للطيران للخدمات الأرضية.. وجاسر حسين للشحن الجوي

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 9:00 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 9:00 ص

أصدر الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف أحمد شاهين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية خلفا للمهندس مسعد موسي الذي وجه إليه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الشكر والتقدير على مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة.
وكان شاهين يشغل عدة مناصب آخرها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى.
كما أصدر أبو العينين قرارًا بتكليف الطيار جاسر حسين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي والعضو المنتدب خلفًا لأحمد شاهين.
وكان جاسر يشغل عدة مناصب كان آخرها مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي.


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