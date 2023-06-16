التضامن: منحة دراسية بالجامعات الخاصة لأبناء المستفيدين بعد تفوقهم بالثانوية العامة

قال الدكتور ياسر عبدالسلام مدير عمليات برنامج تكافل وكرامة، بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تطبيق الزيادة المقررة للشهر الثالث على التوالي، وفقًا للتوجيه الرئاسي بنسبة 25%، مؤكدًا أنه تم صرف معاشات تكافل وكرامة لجميع الأسر المستجدين على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء الخميس، أن جميع مستفيدي تكافل وكرامة يستطيعون الصرف على مدار الـ24 ساعة، من أي ماكينة صرف آلي لجميع البنوك المصرية، أو أي ماكينة صرف آلي تابعة لمكاتب البريد.

وأعلن عن منحة دراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بعد توفقهم في الثانوية العامة، في الجماعات الخاصة، والمقدمة من برنامج المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويقوم على تنفيذها الجامعة الأمريكية في مصر، موضحًا أنه سيتم وضع الشروط والخطوات الخاصة بالالتحاق بالمنحة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت إلى أن المنحة الدراسية ستكون بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية بالجماعة سواء في الجامعة الأمريكية أو جامعة زويل أو جامعة الجلالة، منوهًا أنها المنحة التي تقوم بها وزارة التضامن للعام الثالث على التوالي ومتوافر ما يقرب من 250 فرصة لأبناء أسر تكافل وكرامة من المتفوقين.

وذكر أن نسبة الزيادة التي تقررت في برنامج تكافل كرامة وصلت إلى 31 مليار جنيه بدلًا من 22 مليار، إلى جانب إضافة مليون أسرة مستفيدة لأسر تكافل وكرامة ليصبح إجمالي عدد الأسر إلى 5,2 مليون أسرة، بالإضافة إلى وجود 40 مليون مواطن مُسجل على قوائم المشروع.