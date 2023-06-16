قالت حنان وجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تمتلك فرصا تكنولوجية قوية يمكن استغلالها واستخدامها لتعزيز هذا القطاع الحيوي، مضيفة أن الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء من أدوات جذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المصرية، مبينة أن هناك خطة لهيكلة الدين العام وتم طرح الرؤى والأفكار لتحقيق ذلك.

وتابعت: «أكدنا على أهمية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بأقرب ما يمكن»، مشيرة إلى أن وثيقة ملكية الدولة شهدت حوار مجتمعي واسع حولها من كافة القطاعات وجاء الوقت لتنفيذها.

كما أكدت أننا نحتاج إلى برنامج تنفيذي لوثيقة سياسية ملكية الدولة حتى يكون هناك ثقة بين المستثمرين والدولية.

