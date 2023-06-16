أبدى علي معلول، ظهير الأهلي، سعادته بلقب دوري أبطال أفريقيا رقم 11 في تاريخه بعد أن تعادل مع الوداد المغربي الأحد الماضي.

وكتب معلول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بطولة غالية ربحناها بعد تعب ومجهود كبير، روح الفريق والاصرار والعزيمة ودعم الجمهور الدائم لنا اسباب رئيسية في تحقيق البطولة وان شاء الله نكون موجودين على منصات التتويج دائماً".

وأضاف: "برغم اني عشت أسبوع صعيب شوية بعد مباراة الذهاب ولكن باصرار اللاعبين وعزيمتهم حققنا البطولة الأغلى لينا وللجمهور بالنهاية الحمد لله ومبروك لجمهور النادي الأهلي نطوي الصفحة الآن ونركز بالدوري لنحسمه في اقرب وقت ممكن والقادم أفضل ان شاء الله".

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الوداد بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بإياب الدور النهائي، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي حققه في القاهرة بنتيجة 2-1.