اختناق ضابط كولومبي بعد ابتلاع رشوة نصف مليون بيسو

ظهر ضابط شرطة كولومبي، في حالة اختناق شديدة خلال مقطع مصور، وذلك بعد أن ابتلع نصف مليون بيسو كولومبي، دفعة واحدة؛ لتجنب المساءلة القانونية، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة ضمن قضايا الفساد المنتشرة في كولومبيا.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن الإذاعة الكولومبية الخضراء، إن الضابط وزميل له لفقا قضية جنسية لرجل أعمال وساوماه على مليوني بيسو مقابل الإفراج عنه.



تمكن رجل الأعمال من الإبلاغ عن الضابطين قبل إحضار مبلغ الرشوة لتأتي قوة شرطية لتلقي القبض على الشرطيين متلبسين.



وابتلع أحد الشرطيين، 9 ورقات تقدر بنصف مليون بيسو دفعة واحدة ولكنها سدت حلقه فأصيب باختناق شديد.



وتم نقل الشرطي المصاب للمستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية له بينما يستعد للمساءلة القانونية بعد رصده متلبسا.