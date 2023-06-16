• المالية تستهدف تحقيق 1.5% فائضا أوليا بنهاية العام المالي الجاري

• 5.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام المالي الحالي

• الذهب يرتفع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 2290 جنيها

• مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة تقل 25 ألف سائح من أوروبا

• نمو في الحركة الوافدة من إيطاليا خلال الـ5 أشهر الأولى من 2023

• وزير السياحة يستعرض الحركة الوافدة من السوق الإيطالي لمصر

• محيي الدين يبحث حشد التمويل للعمل المناخي مع مسئولين أوروبيين

• مكاسب البورصة تتجاوز 2% هذا الأسبوع

• إنتاج المزيد من الغذاء بتكلفة أقل يمثل تحديا كبيرا