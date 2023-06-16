تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة «الشروق» الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 16 يونيو 2023، والتي جاء في مقدمتها:• المالية تستهدف تحقيق 1.5% فائضا أوليا بنهاية العام المالي الجاري
أكد محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات، ونستهدف تحقيق ١,٥٪ فائض أولي بنهاية العام المالي الحالي و٢,٥٪ في العام المالي المقبل، بما يُسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• 5.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام المالي الحالي
قال محمد معيط وزير المالية، إن الحساب الجارى سجل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا بنحو ١,٨ مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو ١,٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو ٦,٢ مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪
كما تم تحقيق ٥,٧ مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو ٧٥٪، سجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• الذهب يرتفع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 2290 جنيها
ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 20 جنيها، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2290 جنيها، مقابل 2270 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وزاد سعر الجرام عيار 18 مسجلا 1963 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 مسجلا 2617 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها، ليصل إلى 18320 جنيها، نتيجة لصعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة تقل 25 ألف سائح من أوروبا
يستقبل مطار مرسى علم 118 رحلة طيران تقل حوالي 25 ألف سائح أجنبي، من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة من مطارات أوروبا الأسبوع المقبل، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• نمو في الحركة الوافدة من إيطاليا خلال الـ5 أشهر الأولى من 2023
أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى تشهد نموا ملحوظا خلال الـ5 أشهر الاولى من العام الحالى، وأن كل المؤشرات تشير إلى استمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة من العام الحالى لتعود إيطاليا مجددا لصدارة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• وزير السياحة يستعرض الحركة الوافدة من السوق الإيطالي لمصر
استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع وزيرة السياحة الإيطالية، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد السياحي المصري، كما استمع إلى المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• محيي الدين يبحث حشد التمويل للعمل المناخي مع مسئولين أوروبيين
بحث الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، مع مسئولين أوروبيين، سبل حشد التمويل والاستثمارات للعمل المناخي، ملقيا الضوء على أهم مبادرات الطاقة والمناخ في أفريقيا، والتي تمثل فرصًا كبيرة للتعاون مع الجانب الأوروبي.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• مكاسب البورصة تتجاوز 2% هذا الأسبوع
تجاوزت مكاسب البورصة المصرية هذا الأسبوع 2%، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 2.1%، وأنهت البورصة تعاملات أمس الخميس -آخر آيام الأسبوع- على استقرار، لكن بميل نحو اللون الأخضر، حيث صعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.05%، ووصل إلى مستوى 17881.5 نقطة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• إنتاج المزيد من الغذاء بتكلفة أقل يمثل تحديا كبيرا
قال شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن تغذية عدد متزايد من سكان العالم بإنتاج المزيد بتكلفة أقل يمثل تحديا كبيرا؛ نظرا لتزايد انعدام الأمن الغذائي المزمن والحاد، موضحا أن الصعوبات الاقتصادية، وتعطيل سلسلة الإمداد، والصراعات تؤدي إلى وضع عقبات أمام توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه والقدرة على تحمل تكاليفه.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا