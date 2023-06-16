تامر أمين مُطالبًا بتطبيق سياسة العمل من المنزل: المهم النتيجة ومتورنيش وشك

دعا الإعلامي تامر أمين، الحكومة والقطاع الخاص، لتطبيق سياسية العمل من المنزل، موضحًا أنه تم تجربة هذا الإجراء في جائحة كورونا التي أظهرت أن وجود الموظفين ليس مُهم وساعات العمل أيضًا ولكن النتيجة هي الأهم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الخميس، : «المهم النتيجة مش ساعات عملك ولا ساعات العرق في الحضور والانصراف، إديني النتيجة ومتورنيش وشك»-على حد قوله.

وأشار إلى أن فكرة العمل من المنزل طوال أيام الأسبوع صعبة، ولكن من الممكن الوصول إليها ولكن تحتاج لوقت طويل، مؤكدًا أن فكرة العمل طوال الأسبوع غير منطقية وأن التجربة المصرية في حضور الموظفين بالهيئات الحكومية أثبتت أن حجم إنجازهم قليل ولا يتجاوز 22 دقيقة، وفقًا للتقارير التي كانت تخرج في السنوات الماضية.

ولفت إلى أن هناك دراسة صادرة من مركز بحثي تابع للحكومة الألمانية حول أداء العمال والموظفين خلال جائحة كورونا، التي أثبتت أن النسبة الأكثر من الموظفين الذين التزموا العمل من المنزل ارتفعت نسبة إنتاجيتهم وكفاءتهم، منوهًا أن الحالة النفسية تكون أكثر هدوءً، إلى جانب البيئة المحيطة خلال تأدية مهاهم أكثر راحة، وزيادة المقابل المادي.

وذكر أن الدراسة أوضحت أن أكثر من 55% من الموظفين بالحكومة والقطاع الخاص لا يتطلب التواجد في مقر العمل لأنه مرتبط بالإنترنت.

ولفت إلى أن تطبيق مباردة العمل عن بعد، ستحد من التكدسات المرورية وتوفر تكاليف التشغيل، مشددًا أن توفير تكاليف المواصلات للموظف سيكون بمثابة رفع لراتبه.

