ثقافة المنيا تقدم محاضرة توعوية بعنوان لا للمخدرات

قالت الدكتورة رانيا عليوه مدير عام ثقافة المنيا، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، بأقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة المنيا.

وقدمت مكتبة إبوان الثقافية بمركز مطاي، محاضره بعنوان "لا للمخدرات" حاضرتها إسراء رفعت، وتحدثت عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كإحدى مؤسسات الدولة التي تعمل على خفض الطلب على المخدرات، من خلال الخط الساخن 16023 العلاج بالمجان وفى سرية تامة.

كما تناولت المحاضرة، المكان العلاجي بمحافظة المنيا في مركز العزيمة قرية 4 شوشة بمركز سمالوط، خدمات الخط الساخن العلاج والسرية التامة والاستفسارات الدمج المجتمعي، وعن الكشف المبكر وكيفية التحاليل للموظفين، وقانون 73 الذي ينص على فصل الموظف إن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، ومدة علاج مريض الإدمان داخل مركز العزيمة، الأنشطة التأهيلية داخل مركز العزيمة.