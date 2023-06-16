تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد تعادله مع نظيره الوداد المغربي يوم الأحد الماضي، مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «هذه البطولة من أصعب البطولات في تاريخ الأهلي، لأننا كنا في طريقنا لتوديع المسابقة من دور المجموعات، وعدنا بهدية من أطهر الطاهر لاعب الهلال».

وأضاف: «بعد نهاية دور المجموعات أعتقد أن الأهلي أفضل فريق في البطولة خضنا 6 مباريات ضد الرجاء والترجي والوداد، واستقبلنا خلالهم هدفين فقط في النهائي أمام الوداد المغربي».

وتابع عبد الحفيظ: «أجمل ما في البطولة الأخيرة أنها أتيحت لنا فرصة الثأر مما حدث معنا في الموسم الماضي بالنهائي أمام الوداد، فلا ينبغي أن نخوض مباراة واحدة في ملعب الوداد في ظل الظروف التي حدثت حينذاك».

وبسؤاله عن كواليس ما بعد مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد في القاهرة، قال: «الهدف المتأخر الذي استقبلناه هنا تسبب في إحباط للجميع، وأول كلمة قالها كولر في غرفة الملابس نحن فزنا، ولن أنسى حديث عمرو السولية أيضًا وكان له تأثير كبير على الفريق».

وأتم: «محمود الخطيب (رئيس النادي) قال للاعبين فزنا بخمس بطولات خارج ملعبنا من قبل، وهذه ستكون المرة السادسة ونثق فيكم وبعدها بدأنا المران كيف سنعود بالبطولة وطريقة حصد اللقب»