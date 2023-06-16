جدل بشأن توافر الحضانات وأسرة الرعاية المركزة

مستشار وزير الصحة يدعو لتنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والحكومية.. ومصر تمتلك كل مقومات إنشاء نظام صحي قوي

أكد المشاركون بالجلسة النقاشية للجنة الصحة بالحوار الوطنى، ضرورة تطبيق منظومة الصحة الرقمية، والعمل على تنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والحكومية، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إعفاء مسشتفيات العمل الأهلي من رسوم المرافق.

وشهد اجتماع لجنة الصحة بالحوار الوطني جدلا بشأن توفر أسرة الرعاية المركزة والحضانات وإجراءات وزارة الصحة لحل مشكة نقصهما والقضاء على مشكلات البحث عن الأسرة.

وقال دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال كلمته في اجتماع لجنة الصحة بالحوار الوطني اليوم إن ملف الصحة الشغل الشاغل لكل المواطنين، منوها إلى أن لديه توجيه بالإنصات التام لكل المقترحات وكل ما يقال قي جلسة الصحة في الحوار الوطني والدراسة المتعمقة لكل التوصيات التي سوف تخرج من الجلسات.

وأضاف عبد الغفار "سعيد بما تم طرحه في الجلسة، و كل ما تم طرحه فيما يتعلق بالمقترحات والتوصيات والرؤى لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، كلها يجمعها عامل مشترك مطالبة بالإسراع في التنفيذ" معتبرا أن هذا يعني أن الحكومة تعمل على كل الملفات "مافيش ملف لم تتحرك فيه الحكومة منها ما حققت في إنجاز ومنها ما يحتاج لكثير من الجهد، بداية من الشهادة المعنية الموحدة والبورد وتطوير دراسة الطب وغيرها من الخطوات".

وأشار إلى زيادة التعويض المالي للعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى بدء التأمين الصحي الشامل، مع وجود ملاحظات ومطالب بالاسراع في تطبيق المنظومة من خلال إشراك القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية بشكل أكثر شمولا.

ولفت إلى أن نموذج بورسعيد التي شهدت بداية تطبيق التأمين الصحي الشامل لم يكن القطاع الخاص ظاهرا لعدم انتشار القطاع الخاص الطبي بالإضافة لعدم وجود مستشفى جامعي.

وأردف: في السويس يتم تأهيل المستشفى الجامعي حاليا للدخول في منظومة التأمين وغيرها من المحافظات، مضيفا: كل الملاحظات محل اتفاق قد نحتاج دراسة بشكل أكثر تعمقا، واليات التتفيذ قد يكون لنا رؤية في آليات التنفيذ مختلفة، مثل طرح الحضانات والعنايات المركزة والاحتياج اليها، "ناس تقول عايزين نزود ولما درسنا لقينا أكثر من ١٦ ألف سرير رعاية"، متساءلا " ايه الرقم المناسب؟"

واستطرد " الحقيقة المشكلة اننا نستخدم الرعاية كانها قسم داخلي، ولو عملنا استبيان وهذا عملناه فعلا وشفنا مرضى يمكن علاجهم في أقسام داخلية أو رعايات متوسطة، نلاقي رقم مفزع"، مؤكدا الاحتياج إلى تطوير الخدمة في الاقسام الداخلية وهو ما يقلل حجم الضغط على أسرة الرعاية.

وأوضح عبد الغفار ارتفاع معدلات الولادات القيصرية في مصر، مع تراجع نسب الولادة الطبيعية ١٨% فقط، مشددا على أن الولادات القيصرية تؤدي لزيادة الضغط على عدد الحضانات.

وعلق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جمال الكشكي مشيرا إلى وجود أزمة دائمة للحصول على سرير رعاية وحضانة، وتساءل "مشكلة في العدد أم حاجة لإعادة التوظيف والتوزيع".

فرد عبد الغفار "٨٢% ولادات قيصرية سلوك اختياري، كل اللي ولدوا قيصري يخشوا حضانات"، مؤكدا استحالة توفير حضانات إلى ٨٢% من الولادات، مع ضرورة العودة للنسب العالمية بما لا يزيد عن ١٥% لتخفيف الضغط على الحضانات.

وبشأن أسرة الرعايات المركزة قال إن في المعدل العالمي نسبة الأسرة ١٠% من إجمالي أسرة المستشفى، وفي مصر المتوسط ٢٠% لاجمالي أسرة المستشفى ، مضيفا "ليه؟ هناك ضغط شديد لأني حولت المرضى الذين يختاجوا عناية متوسطة أو داخلي للعناية المركزة"، مستنكرا وجود "مرضى ضبط ضغط وسكر في الرعاية".

وقال "ما نقوم به الآن إعادة توزيع المرضى فيما يتعلق بالعنايات ايه نوع تلعناية والخدمة التي يحصل عليها مريض الرعاية".

وتدخل المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان "الوصف دقيق، لكن الحل لم أفهمه، الأرقام قد تكون دقيقية الولادات القيصرية قرار إرادي ولابد من التعامل معه على أنه حقيقة، أتعامل معاه لتغيير الأرقام، وعلى وزارة الصحة أن تتعامل معه أو تقول تغيره ازاي".

وعقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة "خلال الشهرين الماضيين النسبة قلت ل ٦٢%، لقينا ان في قناعة عند الحامل انه القيصري أسهل ولما بدأنا متابعة أسبابها ونمنع إجراءها غير الضروري بشكل واضح في المستشفيات الحكومية انخفضت النسبة في الحكومية، و لما وجدنا اجر الفريق الطبي في القيصري اعلى من الطبيع شغالين إن الأجر يكون مساوي في الطبيعي، مع التوعية الإعلامية المرتبطة بالأضرار الصحية على الأم والجنين بدأ وعي".

وعلق رشوان "لسة زيادة عن العالم ٥٢%"، مضيفا "الإدراك لن يتغير في شهور ممكن يأخذ سنة أو اتنين ما سياسة وزارة الصحة في توفير الحضانات".

فرد حسام عبد الغفار "نتكلم عن صحة، حياة أو موت، لا مجال لحلول طويلة الأمد، نتحرك على مستوى أني من خلال تطبيق رعايات مصر، و نستغل كل الحضانات وأسرة الرعاية في جمهورية مصر العربية، من خلال تطبيق الكتروني يتم التعامل مباشرة مع هذه الجهات" لافتا إلى وجود تطبيق الكتروني للحضانات والرعايات.

وقاطعه رشوات "التنظيم ينظم شئ متوفر"، فاستكمل عبد الغفار "عندنا مشكلة إتاحة ومشكلة عدم وجود المصادر المتوفرة، الخدمات أكبر من وزارة الصحة في مستشفيات جامعية وخاص ومجتمع مدني، والتأمين الصحي العادي كل طفل مؤمن عليه".

وتساءل رشوان " يروح الحضانة التأمين الصحي يدفع له؟، فأجاب عبد الغفار "أيوة يا فندم".

وتدخل محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي موضحا وجود ٨ أطفال فقط في القاهرة الكبرى في انتظار حضانات، وفي الجمهورية ٦٢ طفل.

وقال ضاحي إن الهيئة مسؤولة عن الطفل منذ الولادة حتى السن الدراسي بعد الاتحاق بالمدرسة مسؤولة عنه حتى المرحل الثانوية.

فيما قال حسام عبد الغفار "كل طفل يولد من أبوين مصريين على الاراضي المصرية مؤمن عليه والتأمين يتحمل النفقة العلاجية لكل طفل موجود بس يجيب شهادة ميلاد".

واوضح أن التأمين متعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة "مثلا ٣٠٠ جهة لو أنا كتأمين ماعنديش مكان من حق المواطن يروح أي مكان في مصر يحط ابنه وانا هدفع الفلوس".

فعقب رشوان "مش هيدخل من باب المستشفى غير لما يدفع"، بينما قال الكشكي "ممتاز من حيث الشكل لكن في الواقع صدمات"، مشيرا إلى وجود بيروقراطية تمنع التتفيذ.

فيما ساله المتحدث باسم وزارة الصحة "متى آخر مرة احتجت حضانة؟ أزعم أن المشكلة لم تعد موجودة خلال اخر شهرين"، فرد الكشكي أخر مرة منذ عشر دقائق الدكتور ضاحي قال عندنا ٦٢ طقل منتظر.

ورفضت مقرر لجنة الصحة راندت مصطفى تعليق مشكلات الحضانات على ارتفاع نسبة الولادات القيصرية وأن ليس كل مواليد القيصرية بحاجة لحضانات، فرد عبد الغفار "القيصري محل اتفاق أنه ليس مصلحة الأم او الطفل"، موضحا أن منظمة الصحة العالمية قالت أن ٨٢% اعلى معدل في العالم، ومفروض لا تزيد عن ١٠ ل ١٥ % .

وقال إن الحكومة تعمل على حلول تحتاج تغيير وعي وسلوك وحلول مؤقتة مرتبطة بالاحتياج الصحي للمواطن وتوفير الحضانات المتاحة.

بينما قال رشوان "الوضع الحالي في الرعايات مشكلة يتحملها حضراتكم مش المواطن العادي"، فرد عبد الغفار"عندنا ١٦ ألف سرير منهم ما لا يقل عن ١٣ ألف في القطاع الحكومي في مستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية والشرطة والقوات المسلحة، والباقي جمعيات أهلية وقطاع خاص".

وأوضح وجود غرفة مركزية "اسمها رعايات مصر نشوف كل الرعايات الموجودة، التطبيق يحتاج لتحسن كان زمان المشكلة ان الممريض جزء من معادلة البحث عن رعاية ويقولوا دور على رعاية، نغير النظام البحث مشكلة المستشفى وليس المريض، عندي رعاية موجودة يدخل ماعنديش أتواصل مع غرفة رعايات مصر احرك المريض للمكان المتاح".

وأضاف "نسبة نجاح النظام مش النسبة المقبولة لكن نعمل على زيادتها"، موضحا ان هذا النظام يشمل المستشفى الحكومي والجمعيات الاهلية "الخاص لسة ما دخلش".

وعقب دكتور مجدي مرشد "عدد أسرة العناية ١٧ ألف سرير اكثر بكثير من العالمي المعدل سرير لكل ٧٠٠٠ مواطن".

تابع "دكتور حسام نسي يقول إن أسرة كثيرة في الحكومي معطلة، نسبة كبيرة الجهاز معطل ولا صيانة"، مؤكدا أن تطبيق النظام مسؤولية مقدمي الخدمة.

وعقب دكتور محمد حسن خليل المقرر المساعد للجنة الصحة "غياب الرعاية الاولية يلقي عبئا على المستشفيات، غباب رعاية أقسام يخليهم عايزين يروحوا الرعاية، انطباع إن اللي ما دخلش رعاية مركزة يبقى ما خدش حقه لعدم كفاءة أسرة عادية".

واوضح أن ثلث أسرة الرعاية معطل حتى سنوات قليلة ومغلقة لعدم وجود أطباء أو تمريض، مشيرا إلى وجود جهد التطوير الذي يركز على البنية التحتية أكثر من القوى البشرية وإعدادها.

وقال أحمد شاهين، عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية، إن التأمين الصحي الشامل، يواجه عدم الشفافية وقلة المعلومات المتاحة عنه، منوها أنه يدعم وبكل قوة فكرة تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وبأقل تكلفة لكل أفراد الشعب.

وأشار شاهين في كلمته خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة، اليوم الخميس، لعدد من المقترحات لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، منها ضرورة التوسع الأفقي للتأمين الصحي في كل المحافظات، وتطوير وحدات الرعاية الأولية في كل قرى مصر، والتي تقدر ب 4000 وحدة، وإدخالها للمنظومة كمرحلة أولى، بدلا من التوسع الرأسي لمحافظات معينة.

وطالب بتحويل الحالات المتقدمة إلي الأقسام المتخصصة بالمستشفيات الحالية سواء كانت المستشفيات العامة، أوالجامعية، أو المستشفيات التابعة لجهات خارجية، إلى أن يتم تطويرها في المرحلة التالية، والاعتماد على سرعة إنهاء قوائم العلاج على نفقة الدولة، وتسجيل الحالات الخطيرة المحولة من وحدات الرعاية الأولية بها، والقضاء على الأمراض الخطيرة في إطار المبادرات الرئاسية.

وأوضح شاهين ضرورة تطبيق منظومة الصحة الرقمية، وضم كل المبادرات الرئاسية بداخلها، لتشمل التاريخ الطبي والأرشفة الطبية لكافة المواطنين، وضرورة تفعيل دور إدارة رضاء المنتفعين، لا عبر الضغط على الأطقم الطبية وحل الشكاوى بالطرق الودية، بل عن طريق الحل الجذري للمشاكل، وتوفير كافة الإمكانيات التي تحتاجها الأطقم الطبية، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وأخيرا محاسبة المقصر متى وجد.

وطالب بدعم بيئة عمل صحية، بتحفيز الأطقم الطبية وتطويرهم بالتدريب الطبي المستمر، كما يجب توفير الحماية القانونية للأطقم الطبية، عبر سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وتشديد العقوبات على المعتدين علي الأطقم والمنشآت الطبية.

كما طالب بضرورة دمج الهيئات الثلاثة للتأمين الصحي الشامل تحت هيئة واحدة مستقلة؛ لتحقيق الانسجام في قطاع الصحة، والإشراف علي تنفيذ الدور المنوط به كل إدارة، وبضرورة تطبيق الدستور بحصول الصحة على نسبة 3% من الناتج القومي الاجمالي الذي يقدر ب 11 تريليون و841 مليار لعام 2024، بينما الإنفاق لسنة 2023 على وزارة الصحة 139 مليار يعادل أقل من نصف الاستحقاق الدستوري.

وقال الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، إن مصر تمتلك كل مقومات إنشاء نظام صحي قوي تتمثل في عدد أسرة كبير في كافة المستشفيات بمختلف أنواعها، كذلك الأطباء الأكفاء، وأن ما ينقصنا هو نظام إدارة جيد يستطيع إدارة هذه المنظومة.

وأشار عامر، إلى أن هناك نماذج صحية عديدة، يمكن نقلها وتطبيقها في مصر.

وأكد مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية أن هناك حاجة لتنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فيما طالب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالعمل على قانون المسئولية الطبية بما يصب فى صالح الطبيب والمريض من خلال مناقشات الحوار الوطنى، خاصة أن هذا الملف هام ويمثل أهمية كبيرة للمنظومة الصحية فى مصر.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تحديات المنظومة الصحية كبيرة ووجود قانون المسئولية الطبية من شأنها أن يواجه إشكاليات هجرة الأطباء، خاصة أن عنصر الحماية جزء مهم للفريق الطبى، مشيرا إلى أن من الأهمية أن نكون أمام جلسة قانون للمسئولية الطبية فى الحوار الوطنى من أجل التوافق على كل نصوصه.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العمل الأهلى لدعم المنظومة الصحية والعمل على تقديم إعفاءات لأداء مهمته فى مصر ضرورة مهمة، مشيرا إلى أن هناك مشروعات قوانين بمجلس النواب بشأن هذا الأمر وأحدهم، مشروع قانون مقدم منه بشأن إعفاء مستشفيات العمل الأهلى مثل مستشفيات مجدى يعقوب و57357 من المرافق بنسبة 75% مؤكدا على أن هذه الخطوة هامة وضرورية لدعم العمل الأهلى فى مصر.