لاعب الزمالك السابق: «هناك مجاملة للأهلي في تأجيل المباريات المحلية»

قال عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، إن هناك أحاديث عن وصول عروض كثيرة للاعبي الأهلي والزمالك من أوروبا والخليج، لكن بعضها ينطوي تحت بند الاجتهادات والهدف منها تلميع هؤلاء اللاعبين.

وأضاف نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك أخبار كثيرة تخرج غير صحيحة بشأن عروض وصفقات كثيرة، خصوصا عبر السوشيال ميديا، وسمعت عن وجود عروض كثيرة لنجوم الأهلي مثل الشناوي والسولية وحمدي فتحي وآخرون، وكذلك هناك عروض لزيزو في الزمالك وهكذا، نسمع أحاديث أخبار لا نعرف مدى صحتها".

وتابع: "لاعبي غينيا كانوا جيدين وظهروا بمستوى طيب في بعض الفترات أمام منتخب مصر بدنيا وفنيا، ومروان عطية لاعب جيد مع الأهلي ولكن لم يقدم نفس المستوى في المباراة".

وواصل: "الدوري الإنجليزي والإعلان عن مواعيده، لا يوجد فيه عامر حسين، هناك مباريات مؤجلة للأهلي كثيرة، فمتى سيلعبها رغم أن الوداد المغربي خاض أيضا نهائي إفريقيا وكان يلعب مباريات محلية في الدوري المغربي".

وأتم: "لابد أن يكون هناك عدالة بين جميع الفرق، يتم مجاملة الأهلي في تأجيل العديد من المباريات، يجب أن نحترم قيمة الوقت".