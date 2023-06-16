بيلينجهام: اخترت ريال مدريد وأتمنى مزاملة مبابي

أكد جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الجديد، أنه فضل الانتقال إلى الملكي رغم اهتمام العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز به.

حيث كانت أندية ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتشيلسي ترغب في ضم بيلينجهام خلال الميركاتو الصيفي، لكن الإنجليزي الدولي وقع مع ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وتحدث بيلينجهام عن الأمر خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا مع ريال مدريد: «المال ليس مهمًا بالنسبة لي، لا أفكر أبدًا به عندما أتخذ مثل هذا النوع من القرارات».

وتابع: «كرة القدم هي الرياضة التي أحبها، أحببت اهتمام ريال مدريد والتفاوض مع بوروسيا دورتموند وكل شيء تم بسرعة».

واستمر: «أعلم مدى الضغط والرغبة في الحصول على البطولات في هذا النادي، لقد تعلمت المسئولية في سن صغيرة، وأعرف ما هو المطلوب مني لأنني أشاهد مباريات الفريق في السنوات الماضية وهذا ما يجعل هذا النادي جذابًا للكثير».

والتواجد في خط الوسط مع لاعبين مثل توني كروس ولوكا مودريتش: «بالنسبة لي، إنها تجربة لا تقدر بثمن، سأحاول المنافسة معهم، آمل ألا يمانعوا ذلك، هذا ما يميز ريال مدريد، وجود مزيج من الخبرة والشباب».

وبسؤاله مرة أخرى «هل ارتداء رقم 5 الخاص بزيدان يحملك بعض الضغوط؟»، رد بيلينجهام: «قميص ريال مدريد نفسه مسؤولية كبيرة، زيدان لاعب لطالما احترمته وقدرته، بالنسبة لي كان الأفضل، أريد أن أزيد إرث هذا الرقم».

وعن إمكانية انضمام هاري كين إلى ريال مدريد: «قائدي في منتخب إنجلترا، لكن ليس لدي أي شيء لأتحدث عنه».

وعن كيليان مبابي «هل تود أن تكون معه في فريق واحد؟»: «كما قلت بشأن كين، إنهما لاعبان رائعان، لكنني لا أعرف أكثر مما يقال على الإنترنت أو تويتر، سأحب اللعب معه بالطبع».