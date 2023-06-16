رئيس بلغاريا يقيل النائب العام المثير للجدل من منصبه

أقال الرئيس البلغاري رومن راديف النائب العام، المثير للجدل، إيفان جيشيف، من منصبه بحسب ما أعلنه مكتب الرئيس في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

وأوصى مجلس القضاء الأعلى في بلغاريا، يوم الاثنين الماضي، بإقالة جيشيف استنادا إلى أنه قوض هيبة الدولة بتصريحات مهينة للساسة، بعدما وصف أعضاء البرلمان بأنهم "نفايات سياسية".

وكان جيشيف، الذي تولى المنصب في نوفمبر 2019، والمفترض لمدة 7 سنوات، محور جدل على خلفية مزاعم تتعلق بتأخيره أو إيقافه التحقيقات بشأن أثرياء فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات بحقهم.

وصارت إقالة النائب العام ممكنة بفضل إجراءات إصلاحية أدخلتها الحكومة الجديدة الموالية للغرب في نهاية الشهر الماضي.