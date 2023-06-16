غلق مخبزين وضبط 4 مخابز تصرفت في دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على كافه المخابز البلدية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمحتكري الدعم وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر شنت حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن تحرير 17 محضرا متنوعا في مجال المخابز بناحية أبوحمص وكفر الدوار.

وتم غلق مخبز لمدة 3 أشهر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 34 جراما للرغيف الواحد، وغلق مخبز آخر لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما للرغيف مع توفير الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط 4 مخابز قامو بالتصرف فى 79 شيكارة دقيق بلدي عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وجار تحصيل غرامات ومبالغ مالية مستحقة عن تلك المخالفة.

كما تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بمركزي رشيد والمحموديه من ضبط 16 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف، وتحرير 26 محضرا متنوعا في مجال المخابز، وضبط تاجر تمويني قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 12445 جنيها؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط عدد 2 تجار تموينين قامو بغلق محلاتهم وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها للمواطنين.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا؛ للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.