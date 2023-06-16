قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في كلمة له أمام منتدى بطرسبرج الاقتصادي، إن الوضع المالي بشكل عام في بلاده مستقر.



وأضاف بوتين: "التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب، ودول الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى اقترابه من أدنى مستوى تاريخي له عند 9ر2%.



وأوضح الرئيس الروسي، بعد أكثر من عام من فرض الغرب عقوبات شديدة ضد نظامه، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بين 5ر1% و2%.



وعلل بوتين، العجز في الميزانية الفيدرالية، إلى الاستثمارات الهيكلية التي اتبعتها الحكومة وزيادة الإنفاق في قطاع التسليح.



وقال بوتين إن روسيا اجتازت عقبة هجرة الشركات الغربية بشكل جيد، حيث سدت الشركات الروسية بشكل سريع الفجوات التي تركها خروج هذه الشركات، ذاكرا أن سياسة الحكومة ستركز على الاقتصاد المحلي، مع طمأنة المستثمرين الأجانب بأن البلاد لن تغلق أبوابها أمامهم.



وتابع الرئيس بوتين: "نجح نهجنا القائم على القيمة في التنمية الاقتصادية، وحافظنا على سياسة نقدية مسؤولة ومتوازنة".



وذكر أن إجمالي الناتج المحلي في روسيا زاد بنسبة 3ر3% في أبريل الماضي، قائلا: "الربع الثاني في العام الماضي كان الأصعب بالنسبة لروسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة واليوم يمكنني القول بكل تأكيد أن استراتيجية روسيا نجحت".



وأوضح: "بلغ مؤشر الصناعات التحويلية 9ر2% رغم تلقي هذا القطاع الضربة الأكبر بسبب الحصار".



يشار إلى تعرض روسيا لعقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022.