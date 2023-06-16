الصين: نمو مستقر في استثمارات الأصول الثابتة خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين نموا مستقرا خلال الشهور الخمسة الأولى من 2023، ما يبشر بآفاق واعدة في قطاعي الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا والخدمات.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن استثمارات الأصول الثابتة في البلاد بلغت 88ر81 تريليون يوان (حوالي 64ر2 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بزيادة نسبتها 4% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة أن الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة ارتفعت خلال شهر مايو فقط بنسبة 11ر0% عن شهر أبريل السابق عليه.

وخلال الفترة من يناير ومايو الماضيين، شهدت الاستثمارات في إنشاء البنية التحتية زيادة قوية بلغت 5ر7% على أساس سنوي، فيما تواصل زخم التوسع في الاستثمار بالصناعات التحويلية، بزيادة نسبتها 6%.

وحافظت الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا الفائقة في الصين على توسع قوي في الفترة نفسها وسط جهود البلاد لتعزيز التحول الصناعي والتحديث. وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس الماضي ارتفاع الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا الفائقة بنسبة 8ر12% على أساس سنوي.

وبشكل تفصيلي، ارتفعت الاستثمارات في تصنيع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 8ر12% على أساس سنوي، حيث قفز الاستثمارات في تصنيع المعدات الطبية والأجهزة بنسبة 8ر18%، وارتفعت الاستثمارات في المعدات الإلكترونية والاتصالات بنسبة1ر16%.

وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، إنه خلال السنوات الأخيرة، نفذت الصين استراتيجية تنمية متعمقة مدفوعة بالابتكار من خلال توسيع الاستثمار في الابتكار وإعداد صناعات وأشكال أعمال جديدة بنشاط، مضيفاً: " إن زخم النمو الجديد المعزز دفع بشكل متزايد التنمية الاقتصادية للبلاد".