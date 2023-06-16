15 مرشحا يتنافسون على عضوية الغرفة التجارية بشمال سيناء غدا السبت

يتنافس عدد 15 مرشحًا على 7 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة التي تبدأ غدا السبت في مدينة العريش بشمال سيناء.

والقائمتان المتنافستان هما: قائمة «معًا لمستقبل أفضل» وقائمة «معًا من أجل التغيير»، بجانب مرشح مستقل وحيد، حيث يتنافسون على عدد 7 مقاعد من أصل 14 مقعدًا، حيث يجري تعيين 7 آخرين بعد الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة

وتضم قائمة «معا لمستقبل أفضل» كلا من: عزيز مطر، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي، محمد قويدر، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، شريف مصباح، محمد أبوحمده، إسماعيل هبش، سعد الغول، إسلام الشوربجي، فيما تضم قائمة «معا من أجل التغيير» كلا من: عبدالله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، ياسر عرابي، عايش البصيلي، حسن أبوهللة، عبدالعزيز حركة، حسين جلبانة، محمود البيك، فيما ترشح حسام أبوالخير مستقلا.

وقال أسامة ذكري، مدير عام الغرفة التجارية بشمال سيناء، إن من لهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ 2500 تاجرا، وأن الانتخابات ستجري في مقر جمعية رعاية الطلبة في مدينة العريش من الساعة الثامنة صباحًا حتي الساعة الخامسة عصرا، وسط إشراف قضائي كامل.