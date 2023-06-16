مباحث الأقصر تكشف ملابسات العثور على جثة طالب في الكرنك

كشفت مباحث قسم شرطة الأقصر، ملابسات العثور على جثة طالب في الصف الثالث الإعدادي، مقتول وبه أثار طلقات نارية بمنطقة الكرنك، وملقى داخل بيارة مياه ترعة على طريق زراعي خلف محطة وقود على طريق منشاة العماري.

وكانت مديرية أمن الأقصر، تلقت إخطارا من قسم شرطة الأقصر، بناء على بلاغ باختفاء طالب بالشهادة الإعدادية يدعى (ضياء .ح.ص - 15 سنة)، مقيم بنجع الشيخ موسى بمنطقة الكرنك وسط مدينة الأقصر.

وعقب التأكد من صحة البلاغ وبتكثيف تحريات المباحث ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن الطالب توجه مع صديقه يدعى (ع.م.ب - 20 سنة)، وبعدها اختفى تماما، وتم ضبط صديقه وفور استجوابه اعترف بقتله بمعاونة ابن عمه بدافع الانتقام من والد الطالب بسبب خلافات قديمة بين الطرفين، وأرشد المتهم عن مكان الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.